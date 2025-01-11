Trump'ın gözünü diktiği Grönland'ın maden zenginliği

Haber Merkezi

ABD'de gündem 20 Ocak’ta yeniden başkan olmaya hazırlanan Donald Trump..

Donald Trump aralık ayından beri Kanada ve Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiğine dair açıklamalarıyla dikkat çekiyor..

TRUMP: GRÖNLAND ABD'NİN OLMALI

Trump’ın "Grönland’ın ABD’nin kontrolünde olması gerektiğine" dair açıklamasının ardından tepkiler peş peşe geldi..

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ın sözlerine "Grönland satılık değil. Grönland, Grönlandlılara aittir." şeklinde yanıt verirken, Avrupa'dan da benzer tepkiler geliyor..

Trump'ın açıklamasının yankıları sürerken, gözler Grönland'a çevrildi...

GRÖNLAND NEDEN ÖNEMLİ

Grönland'ın geniş buz tabakaları ve buzulları, iklim değişikliğinin hızlanmasıyla dünyanın ısınması sonucu hızla geri çekiliyor.

Buzların erimesi petrol için sondaj yapılmasına ve bakır, lityum, nikel ve kobalt gibi madenlerin çıkarılmasına olanak sağlayabilir.

Bu da adanın önemini artırıyor..

DEVASA METAL KAYNAKLARINA SAHİP

Dünyanın en büyük adası olarak bilinen Grönland; rüzgar türbinleri, elektrikli araçlar, savaş uçakları ve silah yapımındaki süper güçlü mıknatıslar oluşturmak için kullanılan ve "nadir topraklar" olarak bilinen devasa metal kaynaklarına sahip.

Nadir topraklar elementleri (NTE) lantanitlerle birlikte itriyum ve skandiyum elementlerinin oluşturduğu bir grup metale deniliyor.

ALTIN, DEMİR, ÇİNKO, URANYUM...

Bu grupta uranyum, altın, demir ve çinko cevherleri gibi maden kaynakları yer alıyor..

Bununla birlikte, metaller küresel olarak bol miktarda bulunuyor, ancak işlenmesi o kadar zor ve kirli ki, bir zamanlar üretime hakim olan ABD, bu konumu yaklaşık 20 yıl önce Çin'e devretti.

Grönland'ın buz tabakası ve buzulları çekilirken, biri ABD’de finansman arayan, diğeri ise Çin tarafından desteklenen Avustralya merkezli iki maden şirketi Grönland’de çalışmaya başladı.

GRÖNLAND'DAKİ HER MADENİN İŞLENMESİ YAKLAŞIK 500 MİLYON DOLAR

Öte yandan, Grönland’in kaynaklarını paylaşma yarışı sadece bu iki şirketle de sınırlı değil.

Batı, çok önemli olan bu metallerin üretimi için Çin'den bağımsız olmak istiyor.

Kanada merkezli danışmanlık şirketi Adamas Intelligence'a göre, nadir toprak metallerinin birçok kullanımı var ve geçen yıl Çin bunların yaklaşık yüzde 90'ını üretti.

ABD-Çin gerginliğinin artmasıyla, ABD Başkanı Joe Biden geçen ay, diğer ülkelerin ABD’ye karşı silahlanmasını engellemek adına nadir topraklar da dahil olmak üzere önemli ABD malzemelerini gözden geçireceğini söyledi.

Öte yandan, şirketler, Grönland’daki her madenin işlenmesinin yaklaşık 500 milyon dolara mal olacağını söylüyor.

Şu anda ABD’de faaliyet gösteren tek nadir toprak madeni California'daki Mountain Pass. Ve onun da bir kısmı kısmen Çin hükümeti destekli bir şirkete ait.

AB'NİN METALE OLAN TALEBİ 2050 YILINDA ÜÇ KAT ARTACAK

Kvanefjeld’de faaliyet gösteren ilk şirketin ana teklifi, rüzgar türbinleri için gerekli olan neodimin işlenmesi. Brüksel, AB'nin metale olan talebinin 2050 yılına kadar yılda 13 bin tona ulaşabileceğini söylüyor ve bu rakam 2015'te kullanılandan üç kat fazla. Neodim ayrıca savaş uçaklarında da kullanılıyor.

Diğer şirket Greenland Minerals’ın ise yüzde 10’una Çinli Shenghe Resources şirketi sahip. Mountain Pass'ta da benzer büyüklükte bir hisseye sahip olan Shenge dünyadaki en büyük maden şirketlerinden biri.

METAL YATAKLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANINA ÇOK YAKIN

Grönland’deki maden yatakları, adanın güney ucunda yer alıyor ve UNESCO Dünya Mirası Alanı’na 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Adada yapılacak maden işleme tesislerinin çevreyi kirletmesinin yanı sıra bu korunan alanlara da büyük oranda zarar vereceği düşünülüyor.