Trump'ın Kanada ve Grönland açıklamaları sonrası Rusya'dan ilk tepki

AA

Rusya, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Grönland ve Kanada'nın ABD kontrolüne alınması gerektiği yönündeki yayılmacı ifadelerine yanıt verdi.

Açıklama, Trump’ın bu önerisinin uluslararası kamuoyunda tartışma yaratmasının ardından geldi.

'ŞÜKÜR Kİ HENÜZ SÖYLEMİN ÖTESİNE GEÇİLMEDİ'

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "ABD'nin Kanada ve Grönland hakkındaki dramatik söylemlerini yakından takip ediyoruz. Şükür ki henüz söylemin ötesine geçilmedi. Ancak bu konu ABD'nin Kopenhag ve Ottowa ile olan ikili ilişkilerinin bir parçası." dedi.

Peskov, "Arktik, ulusal çıkarlarımızın, stratejik çıkarlarımızın bir bölgesidir. Arktik bölgesinde barış ve istikrar atmosferini korumakla ilgileniyoruz." şeklinde konuştu.

"Durumun oldukça dramatik" diyen Peskov, ABD'nin 19. yüzyıla dayanan Grönland'ı ele geçirme girişimlerine Avrupa'nın çok dikkatli tepki verdiğini belirtti.

"AVRUPA ÇOK ÇEKİNGEN TEPKİ VERİYOR"

Peskov, "Avrupa çok çekingen tepki veriyor ve Trump'ın sözlerine tepki vermek elbette korkutucu, bu nedenle Avrupa çok dikkatli, mütevazı, sessizce, neredeyse fısıldayarak tepki veriyor." dedi.

Trump, sahibi olduğu "Truth Social" sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Grönland'ın kontrolüne sahip olmanın "mutlak bir zorunluluk" olduğu ifadesine yer vermişti.

Öte yandan Donald Trump, Kanada için askeri müdahale seçeneği düşünmediğini ifade ederken Grönland'a askeri bir müdahale yapabileceğini belirtmişti.