Trump'ın kabinesinde güvenlik danışmanlığına eski asker geliyor

Haber Merkezi

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, görevi devraldığında beraber çalışacağı kabinesi ve yakın ekibindeki isimleri de yavaş yavaş belirlemeye başladı.

Güvenlik danışmanlığı kritik görevine gelen isim belli oldu

GÜVENLİK DANIŞMANLIĞINA ESKİ ASKER

Trump'ın, kabine üyesi olmasa da ABD'nin dış politikasının belirlenmesinde ana rollerden birine sahip Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na eski asker ve güvenlik danışmanı Mike Waltz getirilecek.

Başkan Yardımcısı JD Vance hariç 25 ismin yer alacağı kabinede şu ana dek 3 isim net olarak ilan edilirken, 2 ismin ise ilgili görevlere getirileceği yönünde haberler yayıldı.

KABİNEDEKİ ROLLER VE ONAY SÜRECİ

ABD'de başkanın ülke yönetiminde birlikte çalıştığı kabinede başkan yardımcısı hariç ana rolü olan 15 isim bulunuyor, söz konusu isimler başkanın aday göstermesi ve Senato onayının ardından göreve başlıyor.

Bu pozisyonlar, Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı şeklinde sıralanıyor.

Bu ana bakanlıklara ilaveten kabine düzeyinde görevi olan ikinci derece rolleri bulunan 10 pozisyon daha kabinede görev yapıyor, ancak bu sayı başkanın inisiyatifine göre değişebiliyor.

Bu kapsamda Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çevre Koruma Ajansı, Yönetim ve Bütçe Ofisi, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, ABD Ticaret Temsilcisi, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, Ekonomik Danışmanlar Konseyi, Küçük İşletmeler İdaresi ile Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi yöneticileri belirleniyor.

TRUMP, CIA DİREKTÖRLÜĞÜNE ESKİ ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRÜ RATCLİFFE'İ ADAY GÖSTERDİ

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü görevi için eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'i aday göstereceğini duyurdu.

5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak 2025'te görevi devralacak olan Trump, kabinesindeki önemli bir ismi daha bugün kamuoyuna duyurdu.

Trump'ın ekibi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Trump, 2020-2021 döneminde Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten eski Kongre üyesi Ratcliffe'in yeni kabinesinde CIA Direktörü olarak görev yapacağını belirtti.

Ratcliffe, Trump'ın ilk başkanlık döneminin son yılında ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı yapısı olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten Trump'a çok yakın bir isim olarak biliniyor.

Senatodan onay aldıktan sonra görevine başlayabilecek olan Ratcliffe, Texas'tan Kongre'ye gelen bir isim olarak Trump'ın kabinesine şu ana kadar aday gösterdiği diğer isimler gibi aşırı sağcı görüşleriyle tanınıyor.

ONAY SÜRECİ İÇİN AYLARCA BEKLEMEK ZORUNDA KALDI

2007-2008 arasında Texas Doğu Bölgesinde savcılık vekilliği görevini yürüten Ratcliffe, daha sonra 2012 yılına kadar aynı eyalette Heath kentinde belediye başkanlığı yaptı.

2015 yılında ABD Temsilciler Meclisi'ne giren Ratcliffe, bu görevini 2020 yılında Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine getirilene kadar sürdürdü.

Özel Kalem Müdürlüğü hariç diğer pozisyonlara Trump tarafından aday gösterilecek isimlerin ABD Senatosundan onay alması gerekiyor.

2016 yılındaki seçimleri kazanmasının ardından 20 Ocak 2017'de göreve gelen Trump, o dönem Senatoda çoğunluk Demokratlarda olduğu için birçok kabine üyesi adayının onay süreci için aylarca beklemek zorunda kalmıştı.

5 Kasım'daki seçimlerde Senatoda 53 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu ele eden Cumhuriyetçilerin desteğiyle Trump'ın yeni kabinesinin daha hızlı onay alıp göreve başlaması bekleniyor.