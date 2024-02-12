Trump'ın, milyonlarca göçmeni ABD'den sınır dışı etme planı Donald Trump, başkan seçilirse sabıkalı ve belgesiz göçmenleri ülkeden çıkarmak istiyor. Planın bazı ayrıntıları belli olurken, "Bunu başarabileceği konusunda şüpheler var" denildi.

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ensonhaber.com

Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump, 5 Kasım seçimlerinde başkanlık koltuğunu yeniden devralırsa göçmenleri sınır dışı etmeyi planlıyor.

Sınırdan yasa dışı geçişlere karşı olduğunu söyleyen Trump'ın planına ilişkin ABD basınında bir haber yer aldı.

Birçok birimi harekete geçirecek

Axios'un aktardığına göre; Trump, seçilirse, belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için FBI, Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi, federal savcılar, Ulusal Muhafızlar, eyaletlerdeki kolluk kuvvetleri ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'yı (ICE) harekete geçirmek istiyor.

"Ülkemizin kanını zehirliyorlar"

Göçmen karşıtlığıyla bilinen Trump, "Ülkemizin kanını zehirliyorlar." ifadelerini sıklıkla tekrarlıyor.

Hızlı sınır dışı işlemleri, sınırı yasa dışı bir şekilde geçen ve ABD'de iki yıldan fazla yaşadığını kanıtlayamayan herkesi kapsayacak şekilde genişletilecek.

Sabıkalıları 'derhal' sınır dışı etme planı

Trump, sabıka geçmişi olan bazı göçmenleri derhal sınır dışı etmek için 1798 Yabancılara Uygulanacak İsyana Teşvik Ceza Yasaları'nın bir bölümünü kullanarak çok adımlı sınır dışı etme sürecini kısaltmayı hedefliyor.

Maliyeti hesaplanmadı

Ordunun, Trump'ın göreve gelmesi halinde, sınır dışı edilmeyi bekleyen insanları tutmak için sınırın yakınında "devasa alanlar" inşa etmekle görevlendirileceği belirtiliyor.

Trump'ın planının dolar cinsinden maliyetinin belirsiz olduğu ifade edilerek, "Bunu başarabileceği konusunda şüpheler var." denildi.

Sponsorlar da hedefte olacak

Plana yakın bir kaynağa göre, Trump'ın hedefleri arasında ebeveynleri olmadan sınırı geçen refakatsiz küçük çocukların sponsorları da yer alacak.

Belgesiz göçmenlerin önemli bir bölümü Meksikalı

Bugün ABD'deki 10,5 milyon belgesiz göçmenin yaklaşık yüzde 39'unu Meksika uyruklular oluşturuyor.

Bu grubun "muhtemelen" tekrar hedef alınacağı belirtilerek, Orta Amerika'dan sayıları 2,2 milyon olduğu tahmin edilen belgesiz göçmenlerin de listeye ekleneceği konuşuluyor.