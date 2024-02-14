Trump'ın NATO açıklamasına Biden'dan tepki: Tehlikeli ve şok edici ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın NATO açıklamasına "tehlikeli ve şok edici" yorumunda bulundu.

İHA

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde az ödeme yapan NATO ülkelerine Rusya’nın saldırısına uğrarlarsa yardım etmeyeceğini, aksine saldırması için Rusya’yı teşvik edeceğini dair yaptığı açıklamaya ABD Başkanı Joe Biden, sert tepki gösterdi.

"Eski Başkan dünyaya tehlikeli ve şok edici sinyal gönderdi"

Biden yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamasının, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasını desteklemek için uzun süredir bekletilen fon talebinin Kongre'den geçmesini daha acil hale getirdiğini belirterek şöyle dedi:

"Bu tasarı dün gece Senato'da kabul edilmeden önce de ABD güvenliği için riskler zaten yüksekti. Ancak son günlerde bu riskler daha da arttı. Bunun nedeni de eski Başkan’ın dünyaya tehlikeli ve şok edici, açıkçası ABD ilke ve inançlarına aykırı olan bir sinyal göndermiş olmasıdır"

Ukrayna’yı desteklememenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklemek anlamına geleceğini belirten Biden, saldırılarının Ukrayna sınırlarını aşarak Avrupa'nın içlerine kadar ilerleyebileceğini sözlerine ekledi.

Trump’ın NATO açıklaması

Trump, 11 Şubat’ta Güney Carolina eyaletindeki seçim konuşmasında, NATO’ya az ödeme yapan üye ülkelere seslenmiş, NATO ülkelerinin liderlerinin katıldığı bir toplantıda büyük bir ülkenin liderinin yanına geldiğini ve Rusya’nın saldırısına uğrarlarsa, ödeme yapmadıkları halde ABD’nin onları koruyup korumayacağını sorduğunu ifade etmişti.

Trump, NATO yükümlülüklerini yerine getirmeyen lidere şu cevabı verdiğini söylemişti:

"Bana, eğer ödeme yapmazsak ve Rusya bize saldırırsa bizi korur musunuz? diye sordu. Ben de ona, ödemedin mi? Suçlusun. Hayır seni korumam, hatta onları ne isterlerse yapmaları için teşvik ederim. Ödemek zorundasın dedim”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)