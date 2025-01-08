Donald Trump'ın dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı

Haber Merkezi

Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'e karşı bir kez daha ipi göğüsledi.

Trump, seçim zaferi sonrası başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanırken, dikkat çeken paylaşımlara da imza atmaya devam ediyor.

Son olarak kendi sosyal medya uygulaması Social Truth üzerinden yaptığı paylaşım ile Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile gerginliği yeniden alevlendirebilir..

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞLARIN ARKASINDAKİ İSİM

Sosyal medya hesabından ünlü ABD'li ekonomist Prof. Dr. Jeffrey Sachs'ın videosunu paylaşan Trump, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Söz konusu videoda Sachs, Washington'un dış politikaları, Orta Doğu'daki müdahaleleri ve bu kapsamda Netanyahu'nun rolü ile ilgili sert açıklamalara yer veriyor.

Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Orta Doğu'daki savaşların arkasındaki isim olarak işaret eden Sachs, sert ifadelerde de bulunuyor.

NETANYAHU'YA YÖNELİK KÜFÜRLÜ İFADE

Videoda Sachs, Netanyahu'nun ABD'yi sahte savaşlara sürüklediğine dikkat çekerek şu sözleri sarf ediyor:

Durum şu ki; Netanyahu 1995'ten itibaren, Hamas ve Hizbullah'tan kurtulmanın tek yolunun bu gruplara destek veren hükümetleri devirmek olduğuna dair bir teori geliştirdi. Bunlar Irak, Suriye ve İran'dı. Takıntılı biri. Ve hâlâ bizi İran'la savaşa sokmaya çalışıyor.

"KARANLIK O.. ÇOCUĞU"

Videoda, Netanyahu "karanlık biri" olarak tanımlanırken, devamında küfürlü bir ifadeye de yer verilerek şöyle deniliyor: