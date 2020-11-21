Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, koronavirüse yakalandı

Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın koronavirüs testinin "pozitif" çıktığı bildirildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ikinci dalga ile dünyayı yeniden tehdit ediyor. Virüsten en çok etkilenen ülke ise Amerika Birleşik Devletlleri.

JR TRUMP POZİTİF

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın da koronavirüs testinin "pozitif" çıktığı bildirildi.

Amerikan basınına yazılı bir açıklama yapan oğul Trump'ın sözcüsü, "Donald Trump Jr'ın testi bu hafta içinde pozitif çıktı ve kendisi şu anda izole bir şekilde." ifadesine yer verildi.

Donald Trump Jr.'ın herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği ve doktorlarının tavsiyelerine uyduğu aktarıldı.

TRUMP VE EŞİ DE YAKALANMIŞTI

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, 2 Ekim'de koronavirüse yakalanmış, Trump bir süre hastanede tedavi görmüş, ardından hastalığı atlatmıştı. Bu dönemde Beyaz Saray'daki birçok üst düzey yetkilide de koronavirüs çıkmıştı.

Ayrıca, Donald Trump Jr'ın da içinde bulunduğu Başkan Trump'ın seçim ekibinden birçok kişi de 3 Kasım başkanlık seçimleri sürecinde koronavirüse yakalanmıştı.