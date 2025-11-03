Trump'ın Portland'a asker gönderme kararına yargı engeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin Oregon eyaletinde, şehir ve eyalet yöneticilerinin Trump yönetimine karşı açtığı davada, Bölge Yargıcı Karin Immergut geçici kararını açıkladı. Immergut, Portland’a asker konuşlandırılmasının cuma günü verilecek nihai karara kadar geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

"PROTESTOLARDAKİ ŞİDDET ABARTILI"

Immergut, 16 sayfalık kararında dosyada çok sayıda kanıt bulunduğunu belirtirken, protestolara ilişkin şiddet iddialarının “abartılı” olduğunu vurguladı. Yargıca göre olayların çoğu, protestocular ile karşıt gruplar arasında yaşandı. Ayrıca, protestoların merkezindeki göçmenlik tesislerinin ciddi hasar gördüğüne dair kanıt bulunmadığı ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE MUHAFIZ PLANI ENGELLENMİŞTİ

Immergut, ekim ayı başında verdiği bir başka kararda da Trump yönetiminin Portland’a yaklaşık 200 Ulusal Muhafız gönderme planını eyalet genelinde geçici olarak engellemişti.

TRUMP'TAN DEMOKRAT ŞEHİRLERE ASKERİ HAMLELER

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları bastırmak amacıyla haziranda Los Angeles’a, ağustosta ise başkent Washington’a ulusal muhafız konuşlandırmıştı.

Başkan Trump’ın, başkentte federal kontrolü artırmak için ulusal muhafızları devriye görevlendirmesi, “tehlikeli güç kullanımı” eleştirilerine yol açmıştı.

ULUSAL MUHAFIZ PLANI, DAVA KONUSU OLDU

ABD yönetimi 4 Ekim’de Oregon’un Portland kentine 200, 6 Ekim’de ise Texas’tan 400 kadar Ulusal Muhafızın farklı eyaletlerde görevlendirilmesini kararlaştırmıştı.

Bu kararların ardından eyalet yönetimleri hukuki süreç başlatarak davalar açtı. Yasal süreç halen devam ediyor.