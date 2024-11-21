Trump'ın Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth'in cinsel taciz raporları ortaya çıktı

AA

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan Başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve resmen başlayacak..

Ancak Trump'ın A takımında yer alan iki ismin skandalları ifşa edildi..

SAVUNMA BAKANI ADAYININ CİNSEL TACİZ RAPORU

Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Fox News sunucusu Pete Hegseth'in 2017'de bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasına ilişkin polis raporu yayımlandı.

Kamuya açıklanan 22 sayfalık polis raporuna göre, gerçek ismi gizlenerek Jane Doe olarak verilen bir kadın, Ekim 2017'de California eyaletindeki bir hotelde Hegseth tarafından zorla alıkonulduğunu öne sürdü.

Doe, Hegseth ile California Cumhuriyetçi Kadınlar Federasyonunun düzenlediği ve Hegseth'in konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte tanıştığını aktardı.

KADIN RAPORDA HEGSETH TARAFINDAN CİNSEL TACİZE UĞRADIĞINI SÖYLÜYOR

O gece sarhoş olduğu için her şey tam olarak hatırlayamadığını belirten Doe, ayıldığında kendisini Hegseth'in odasında bulduğunu fark ettiğini, ısrarla odayı terk etmek istemesine rağmen Hegseth'in önce telefonuna el koyarak ardından kapıdan çıkmasını engellediğini ve cinsel tacize uğradığını aktardı.

ADALET BAKANI HAKKINDA DA CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI VAR

Diğer bir yandan ise Trump’ın, Adalet Bakanı olarak aday gösterdiği Florida'dan Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz adaylıktan çekildi..

Donald Trump'ın adayı Gaetz'in "2 kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı kaydedilmişti.

Gaetz’in adaylıktan çekildiğine dair açıklaması, Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nin Gaetz'in cinsel istismar ve yasa dışı uyuşturucu kullanımı iddialarına ilişkin bir raporu yayınlama konusunda çıkmaza girmesinin ardından geldi.