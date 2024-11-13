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Haber Merkezi

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, yavaş yavaş kabinesini açıklamaya devam ediyor.

Trump'ın kabinesi, bakanlıklara yerleştirdiği isimler ile tüm dünyada konuşuluyor.

Bu isimler arasında en çok konuşulanı ise Savunma Bakanı olarak seçilen eski asker ve televizyon yorumcusu Pete Hegseth oldu.

ESKİ KONUŞMALARI DALGA KONUSU OLDU

Donald Trump, Hegseth'in Savunma Bakanı adayı olduğunu bizzat kendisi açıklamıştı.

Eski bir asker olduğu için bu görevi üstlenebileceği düşünülen Hegseth'in, sunuculuğunu üstlendiği programdaki konuşmaları gün yüzüne çıktı.

Birkaç yıl önceye ait konuşmalarda Hegseth'in kendi ile ilgili söylediği ilginç sözler dalga konusu ooldu.

"10 YILDIR ELLERİMİ YIKAMIYORUM"

2019 yılında katıldığı Fox and Friends programında hijyenle ilgili tartışma sırasında el yıkama alışkanlığıyla ilgili konuşan Hegseth, kendisiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Ellerini 10 yıldır hiç yıkamadığını itiraf eden Hegseth, şu ifadeleri kullandı:

Sanırım 10 yıldır ellerimi yıkamıyorum. Aslında hiç ellerimi yıkamam. Kendimi aşılıyorum. Mikroplar gerçek değil, çünkü onları göremiyorum, dolayısıyla gerçek değiller.

"ÜNİVERSİTE NE KADAR İYİYSE, MEZUNLARI O KADAR APTAL OLUYOR"

2023 yılında katıldığı The Five programında, üniversite fiyatlarına isyan eden ve üniversiteleri öğrencilerin beyinlerini yıkayan "eğitim karteli" olarak gördüğünü söyleyen Harvard mezunu Hegseth, şu açıklamalarda bulundu:

Bir üniversite ne kadar nitelikli ve gelişmiş düzeydeyse, mezunları o kadar aptal olur.

Eğer Ivy League'e gittiyseniz bana birazcık sağduyulu olduğunu kanıtlayın.

"BU YÜZDEN DİPLOMAMI İADE ETTİM"

Prestijli okullar için kullanılan Ivy League terimini kullanan Hegseth'e sunuculardan biri, "Sen de bu okullardan mezunsun, değil mi?" diye sorunca Hegseth, şu cümleyi kurdu: