Trump'ın tehditlerine karşı Maduro'dan Noel dansı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerginlik sürüyor.

Her seferinde Maduro'ya gözdağı veren Trump, son yaptığı konuşmada da, "Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur.

Güney Amerika'da şimdiye kadar sahip olduğumuz en büyük donanmaya sahibiz." demişti.

Bu konuşmaların ardından Maduro, bir Noel kutlamasında dans ederken ortaya çıktı.

TRUMP'A GÖNDERME OLARAK ALGILANDI

Maduro'nun Noel kutlaması kapsamında dans etmesi, Trump'ın sözlerinden sonra gönderme olarak yorumlandı.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Madoru için sosyal medyada, "direniş sambası" yorumları yapıldı.

"KENDİ ÜLKESİNİN SORUNLARIYLA İLGİLENSİN"

Maduro, başkent Caracas’ta düzenlenen etkinlikte ise ABD’nin Venezuela’ya ait petrol tankerlerine el koymasını değerlendirmişti.

Trump'a seslenen Maduro, "Bence Başkan Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli. Ekonomik ve sosyal konulara odaklansa, dünyayla ilişkileri daha iyi olur. Her başkan kendi işine bakmalı." ifadesini kullanmıştı.

"DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Maduro, Trump’ın mesaisinin önemli bir kısmını Venezuela’ya ayırdığını savunarak, "Venezuela’nın başkanı olmak yerine, başka ülkelere karışmaya, onlara sorun çıkarmaya ya da dünyayı yönetmeye çalışmaya vaktimi harcasaydım, bunu çok kötü yapmış olurdum. Trump ile yeniden konuşursam bunu kendisine söyleyeceğim." diye konuşmuştu.

ABD’nin, ülkesini petrol üzerinden baskı altına almaya çalıştığını belirten Maduro, "Ne söylediğimi biliyorum, bize bu imtihanı yaşattığı için Tanrı’ya şükrediyorum ancak bu sınavı da aşacağız ve ekonomik olarak, egemen bir ülke olarak daha güçlü çıkacağız." demişti.

"BİZ CİDDİ İNSANLARIZ"

Maduro, ABD’li petrol şirketi Chevron ile yapılan anlaşmalara sadık olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetmişti.

"Biz ciddi insanlarız, bir sözleşme imzaladığımızda anayasaya uygun olarak, yağmur yağsa da fırtına çıksa da eksiksiz yerine getirilir. Durumsal ve geçici çatışmalara rağmen Chevron ile yapılan sözleşme tamamen uygulanıyor çünkü biz dürüst ve onurlu insanlarız."

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump 16 Aralık Salı günü, "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

Trump son yaptığı açıklamada Venezuela kaynaklı "yaptırıma tabi" petrol tankerlerine el koymayı sürdüreceklerini vurguladı.