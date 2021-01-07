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    Trump'ın Twitter hesabı 12 saatliğine askıya alındı

    Trump'ın Twitter hesabı 12 saatliğine askıya alındı

    ABD Başkaı Donald Trump'ın Twitter hesabı, paylaşımları nedeniyle 12 saatliğine askıya alındı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 03:28
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın başket Washington'da seçim sonuçlarını protesto amacıyla düzenlediği miting, şiddet olaylarına dönüştü.

    Cumhuriyetçi protestocular, ABD Kongresini basarak polisle çatışırken, olaylarda bir kadın gösterici hayatını kaybetti.

    TRUMP'IN TWİTTER HESABI ASKIYA ALINDI

    Trump'ın sonrasında Twitter hesabından destekçilerine yönelik yaptığı "Evinize dönün" içerikli mesajı, bir süre sonra Twitter tarafından silindı.

    Twitter, daha sonra Trump'ın hesabının 12 saat boyunca askıya alındığını duyurdu.

    Trump ın Twitter hesabı 12 saatliğine askıya alındı #1

    Trump ın Twitter hesabı 12 saatliğine askıya alındı #2

    Trump ın Twitter hesabı 12 saatliğine askıya alındı #3

    Trump ın Twitter hesabı 12 saatliğine askıya alındı #4

     

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