Trump'ın vergi hamlesinin bilançosu milyarderler için ağır oldu

AA

Dünyanın en zenginleri servet kaybı yaşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba gecesi 185 ülkeye ithal edilen tüm ürünlerden en az yüzde 10, en fazla yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi alınacağını açıkladı.

ABD'nin üst üste gelen tarife açıklamaları küresel ekonomi üzerindeki tahminleri zorlaştırırken, ülkelerden gelen ve beklenen misilleme açıklamaları ticaret savaşlarının şiddetlenebileceğine yönelik öngörüleri güçlendiriyor.

Ucuz iş gücü, lojistik ve gelişmiş imalat altyapısı gibi farklı avantajları olan Çin, Vietnam ve Tayvan gibi merkezlerin tarifelerden ciddi şekilde etkilenmesi, başta ilgili ülkelerin endeksleri olmak üzere tüm pay piyasalarında risk algısının yüksek seviyelerde kalmasına neden oluyor.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNİN SERVETİ ERİYOR

Bloomberg Milyarderler Endeksi (Bloomberg Billionaires Index) verilerine göre, yılbaşından bu yana dünyanın en zengin 10 kişisinden 9'unun servetleri piyasa hareketlerine paralel olarak yılbaşından bu yana ciddi oranda azalış kaydetti.

10 milyarderden 9'u Amerika Birleşik Devletleri, 1'i ise Fransa menşeili iken, 10 kişiden 8'inin teknoloji sektöründe yer aldığı görüldü.

Küresel piyasalarda ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği ve yarı iletken ürünler gibi stratejik teknolojik ürünlerin ana yaptırım unsurlarından olabileceği endişeleri teknoloji hisselerindeki düşüş eğilimini desteklerken, şirketleri bu alanda faaliyet gösteren milyarderlerin de servetlerinde düşüşler gözlendi.

ABD'nin karşılıklılık esaslı tarife adımları sonrası Çin, 7 kategorideki orta ve ağır nadir metalleri ihracat kontrol listesine almıştı.

Çin'in küresel arzının büyük bölümünü sağladığı söz konusu elementler, silah sistemlerinden yüksek performans motorlarına, nükleer reaktörlerden elektronik ve optik donanımlara, uzay araçlarından tıbbi görüntüleme makinelerine, batarya ve yakıt hücrelerinden yarı iletken ve süper iletkenlere dek çok sayıda üründe kullanılıyor.

17 grup nadir toprak elementinin yaklaşık yüzde 90'ını üreten Çin, ihracat kısıtlamasıyla bu alandaki küresel hakimiyetini ekonomik bir koza çevirme niyetini bir kez ortaya koymuştu.

EN ÇOK KAYBEDEN MUSK

5 Kasım 2024'te gerçekleştirilen ABD seçimlerinde Donald Trump'a en yakın milyarder isim olarak gösterilen Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın yılbaşından bu yana serveti 135 milyar dolar azalarak 298 milyar dolara geriledi.

Musk, en zenginler listesinde ilk sıradaki yerini korusa da serveti en fazla eriyen milyarder oldu.

ELLISON 44,9 MİLYAR DOLAR, BEZOS 42,6 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Musk'ı, 44,9 milyar dolarlık kayıpla 147 milyar dolar serveti olan Larry Ellison izlerken, en çok kaybeden 3. milyarder ABD'li teknoloji ve e-ticaret devi Amazon'un sahibi Jeff Bezos oldu. Bezos'un serveti 42,6 milyar dolarlık kayıpla 196 milyar dolara geriledi.

Bezos'u, 34,7 milyar dolarlık kayıpla Larry Page ve 32,5 milyar dolarlık kayıpla Sergey Brin takip etti.

Dünyaca ünlü giyim markalarının sahibi ve dünyanın en zengin 5.'inci kişisi olan Fransız isim Bernard Arnault'un serveti ise 26,2 milyar dolar azalarak 150 milyar dolara geriledi.

Meta'nın sahibi olan Mark Zuckerberg'in serveti 24,5 milyar dolarlık kayıpla 183 milyar dolara indi. Zuckerberg'in kaybını 20,4 milyar dolarla Steve Ballmer ve 9,45 milyar dolarla Bill Gates izledi.

SERVETİNİ ARTIRAN TEK MİLYARDER BUFFET

Dünyanın en zengin 4. ismi ve dünyanın en ünlü yatırımcılarından biri olan Warren Buffet 11,5 milyar dolarlık kazançla listede bu dönemde servetini artıran tek milyarder oldu. Buffet'ın toplam serveti son gelişmelerin ardından 154 milyar dolara ulaştı.

Böylece yılbaşından bu yana dünyanın en zengin 10 kişisinden 9'unun servetleri piyasa hareketlerine paralel yaklaşık 370 milyar dolar azaldı.