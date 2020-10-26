Trump'ın yardımcısı Meadows: Koronavirüsü kontrol etmeyeceğiz

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, salgını kontrol altına almayacaklarını söyledi. Meadows'un sözlerine tepki gösteren Joe Biden, "Trump, yenilginin beyaz bayrağını sallıyor" dedi.

ABD'de koronavirüs salgını, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin sıcak konusu olmayı sürdürüyor.

Koronavirüs kaynaklı vakaların 9 milyona yaklaştığı, hayatını kaybedenlerin sayısının 230 bini aştığı ülkede Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, Demokratların tepkisini çeken itiraf gibi bir açıklama yaptı.

"KORONAYI DEĞİL, AŞILARI KONTROL EDECEĞİZ"

Meadows, CNN International'da katıldığı yayında, Trump yönetiminin salgını kontrol altına almayacağını söyledi.

"Salgını kontrol etmeyeceğiz. Aşıları, tedavileri ve diğer (tehlikeyi) azaltma alanlarını kontrol edeceğiz." diyen Meadows, sunucunun tepkisiyle karşılaştı.

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"GRİP GİBİ BULAŞICI"

Sunucunun "Salgını neden kontrol etmeyeceğiz?" şeklindeki sorusuna Meadows, "Çünkü tıpkı grip gibi bulaşıcı bir virüs." yanıtını verdi.

BIDEN'DAN TEPKİ: AMERİKAN HALKINI KORUMAKTAN VAZGEÇTİLER

Demokratların başkan adayı Joe Biden, Mark Meadows'un koronavirüsün kontrol altına alınmasının mümkün olmadığına dair sözlerine tepki gösterdi.

"Beyaz Saray'ın yenilginin beyaz bayrağını salladığını" savunan Biden, "Meadows'un sözleri, Trump yönetiminin Amerikan halkını korumaktan vazgeçtiğini gösteriyor." dedi.

Mark Meadows