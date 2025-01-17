Trump'ın yemin törenine Çin'den Devlet Başkanı Yardımcısı katılacak

DHA

ABD'de gündem, 20 Ocak’ta yeniden başkan olmaya hazırlanan Donald Trump..

Seçimlerde Kamala Harris'e büyük bir fark atan Donald Trump, 4 yıl sonra Beyaz Saray'a dönecek..

Trump'ın yemin törenine ise çok sayıda ülke liderleri ve temsilcilerin katılması beklenirken, en merak edilen Çin idi.

Törende Çin'i, Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng'ın temsil edeceği açıklandı.

ÇİN'DEN Şİ CİNPİNG'İN ÖZEL TEMSİLCİSİ KATILACAK

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Han'ın, Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel temsilcisi olarak 20 Ocak'ta düzenlenecek törene katılacağı bildirildi.

"YENİ ABD HÜKÜMETİYLE DİYALOĞU VE İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEYE HAZIRIZ"

Açıklamada, Çin'in ABD ile ilişkilerinde, ‘karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan iş birliği ilkelerine’ bağlı olduğu kaydedilerek, “Yeni ABD hükümetiyle diyaloğu ve iletişimi geliştirmeye, farklılıkları uygun şekilde yönetmeye, karşılıklı faydaya dayalı iş birliğini genişletmeye, birlikte istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir Çin-ABD ilişkilerini hedefleyerek iki ülkenin birbiriyle geçinmesinin için doğru yolunu bulmaya hazırız.” denildi.