Trump'tan Almanya kararı: 35 bin askeri geri çekmeyi düşünüyor

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Avrupa ilişkilerini daha da zedeleyecek bir adım atmayı düşünüyor.

35 BİN ASKERİ GERİ ÇEKECEK

Trump, Almanya'daki yaklaşık 35 bin aktif askeri personelin geri çekilmesini değerlendiriyor.

İngiliz The Telegraph gazetesine göre, konuyla ilgili yönetim kaynakları, ABD Başkanı'nın Avrupa'nın savunma yükümlülüklerine daha fazla katkı sağlaması gerektiğini defalarca dile getirdiğini belirtiyor.

Kaynakların bildirdiğine göre ABD Başkanının, kıtanın “savaş için bastırmasından” giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.

Büyük bir kısmı Almanya'da olmak üzere yaklaşık 160 bin aktif görevli personel, Amerika Birleşik Devletleri dışında konuşlanmış durumda.

AVRUPA'NIN SAVAŞ İÇİN BASTIRIYOR GİBİ GÖRÜNMESİNE KIZDI

Beyaz Saray'a yakın bir kaynak “Trump Avrupa'nın savaş için bastırıyor gibi görünmesine kızıyor” dedi.

ABD ulusal güvenlik sözcüsü Brian Hughes ise şunları söyledi:

“Belirli bir duyuru yakın olmamakla birlikte, ABD ordusu, çıkarlarımıza yönelik mevcut tehditleri en iyi şekilde ele almak için dünyanın dört bir yanındaki birliklerin yeniden konuşlandırılmasını her zaman değerlendirmektedir.”

MACARİSTAN'DAN UKRAYNA'YA DESTEK YOK

The Telegraph'ın edindiği bilgilere göre Trump, Almanya'daki birlikleri Rusya ile yakın ilişki içinde olan Macaristan'a kaydırmayı düşünüyor.

Perşembe günü Brüksel'de yapılan acil AB zirvesinde Macaristan başbakanı Viktor Orban, diğer tüm üye devletler tarafından imzalanan Ukrayna'ya destek taahhüdünü veto etmişti.

Rusya’nın müttefiki Orban, AB'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlarına sık sık karşı çıkıyor.

SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRANLARA ODAKLANACAK

Trump'ın Avrupa'daki bazı ABD birliklerini, finansal hedeflerini tutturmak için savunma harcamalarını arttıran NATO ülkelerine odaklanacak şekilde yeniden konumlandırmayı düşündüğü söyleniyor.

Bu, yönetimin NATO angajmanını daha yüksek savunma harcaması yapan üye ülkelerin lehine olacak şekilde yeniden çizme planlarının bir parçası.

Trump, NATO ülkelerini mevcut yüzde 2'lik harcama hedefini tutturamadıkları için defalarca eleştirmiş ve bu eşitsizliğin ABD'ye adil olmayan bir yük getirdiğini savunmuştu.