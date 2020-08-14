Trump'tan Biden'a:Orta Doğu'daki ülkelerin adını bilmiyor

İsrail ile BAE arasındaki anlaşmanın tüm dünya tarafından övüldüğünü söyleyen Trump, "Biden benim bahsettiğim ülkelerin ismini bile bilmiyordur." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

Gündemi değerlendiren Trump, koronavirüs aşı çalışmalarına karşı başlatılan "Warp Speed" operasyonu kapsamında, ilaç tedarikçisi McKesson ile bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

"AŞIDA ÖNCELİK YAŞLILARA VERİLMELİ"

Halen ellerinde 3 kuvvetli aşı adayı olduğunu aktaran Trump, bu aşıların 3 klinik aşamayı da geçip onaylanması durumunda, önceliğin en savunmasız grup olan yaşlılara verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkedeki hastanelerin doluluk oranını da takip ettiklerine dikkati çeken Trump, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısının "stabil" olduğunu kaydetti.

Kardeşi Robert Trump'ın hastaneye kaldırılmasına ilişkin ise Trump, "Zor zamanlar geçiriyoruz." yorumunu yaptı.

"ORTA DOĞU'DA BARIŞ OLACAK"

İsrail ile BAE arasındaki anlaşmadan dolayı Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın "kredi kazanmaya" çalıştığını öne süren Trump, "Benim yaptığım anlaşmayı tüm dünya övdü. Göreceksiniz, başka ülkeler de gelip benzeri anlaşmalar yapacak ve Orta Doğu'da barış olacak. Biden benim bahsettiğim ülkelerin ismini bile bilmiyordur." ifadelerini kullandı.