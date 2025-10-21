Trump’tan Çin’e sert uyarı: Ağır bedel ödersiniz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik ticaret tehditlerine devam ediyor.

Beyaz Saray’daki basın toplantısında Trump, Çin ile devam eden ticaret savaşına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİZİMLE ANLAŞMAZLARSA ÇİN AĞIR BEDELLER ÖDER"

Son olarak yüzde 100'lük ek gümrük vergisi uygulama kararı aldığı Pekin'i bir kez daha tehdit eden Trump, "Çin bizi nadir toprak elementleri ile tehdit ederse, yüzde 150 gümrük tarifesi ödemek zorunda kalacak. Bizimle anlaşmamaları halinde Çin ağır bedeller öder." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ÇİN'E YÜZDE 100 EK GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 ek gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı, Çin'in 1 Kasım'dan itibaren ürettikleri neredeyse tüm ürünlere, hatta bazıları kendi üretimi olmayan ürünlere bile geniş kapsamlı ihracat kontrolleri uygulayacaklarını belirten son derece "düşmanca" bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü agresif bir tutum sergilediğini belirtmişti.

Bunun istisnasız tüm ülkeleri etkilediğini ve yıllar öncesinden tasarlanmış bir plan olduğunu kaydeden Trump, "Uluslararası ticarette kesinlikle duyulmamış bir şey ve diğer ülkelerle ilişkilerde ahlaki bir utanç." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"TÜM KRİTİK YAZILIMLARA İHRACAT KONTROLÜ UYGULAYACAĞIZ"

Trump, şunları kaydetmişti: