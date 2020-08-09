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    Trump'tan Demokratlara rağmen 4 koronavirüs kararnamesi

    Trump'tan Demokratlara rağmen 4 koronavirüs kararnamesi

    ABD Başkanı Donald Trump, öğrenci kredileri, işsizlik yardımları, bordro vergileri ve ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarma yasağına yönelik 4 ayrı kararname imzaladı.
    • AA
    • 09.08.2020 - 06:30
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    Trump'tan Demokratlara rağmen 4 koronavirüs kararnamesi

    Hafta sonu tatilini geçirdiği New Jersey eyaletine bağlı Bedminster'da bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketine ilişkin görüşmelerde Beyaz Saray ile Demokratlar arasında anlaşma sağlanamadığını anımsattı.

    DEMOKRATLARA RAĞMEN 4 KARARNAME İMZALADI

    Daha önce Mart sonunda 2,2 trilyon dolar tutarında devasa bir teşvik paketini onaylayan Başkan Trump, Demokratların kendi yönetimleri altındaki kentler için gerekli "kurtarma fonunu" almak için yeni teşvik paketini "rehin tuttuğunu" vurguladı.

    Trump, bu gelişmeler üzerine, salgının birçok kişiyi mağdur ettiğini anımsatarak 4 ayrı kararname imzaladı.

    Trump tan Demokratlara rağmen 4 koronavirüs kararnamesi #1

    BORDRO VERGİLERİ VE İŞSİZLİK YARDIMLARI ERTELENDİ

    Kararnameler kapsamında, bordro vergileri ile birçok kişiyi ilgilendiren işsizlik yardımları yıl sonuna kadar ertelendi.

    Trump tan Demokratlara rağmen 4 koronavirüs kararnamesi #2

    KREDİ BORÇLARI, GECİKME FAİZLERİ ÖTELENDİ

    Ayrıca öğrenci kredisi borçları ve gecikme faizleri de ikinci bir uyarıya kadar ertelenirken, ev sahiplerinin kiracıları evden çıkarmasına yönelik yasak da uzatıldı.

    Trump, Kovid-19 nedeniyle işini kaybeden kişilere verilen işsizlik yardımlarının haftada 600 dolardan 400 dolara düştüğünü de sözlerine ekledi.

    Trump tan Demokratlara rağmen 4 koronavirüs kararnamesi #3

    "DEMOKRATLAR, SEÇİMİ HİLEYLE KAZANMAK İSTİYOR"

    Öte yandan Trump, 3 Kasım'daki seçimlerde "postayla oylama" yönteminin kullanılmasının şaibelere yol açacağı iddiasını yineleyerek, "Demokratlar, seçimlere hile karışmasını istiyor. Onlar bu seçimleri çalmak istiyor çünkü seçimleri kazanmalarının tek yolu bu." ifadesini kullandı.

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