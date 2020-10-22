Trump'tan düzen karşıtı mesajlar

Kuzey Carolina'da destekçileriyle buluşan ABD Başkanı Trump, siyasetçi olmadığını ve ülkedeki yerleşik düzene göre hareket etmediğini söyledi.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, 3 Kasım seçimleri kapsamında mitinglerine devam ediyor.

Trump, Kuzey Carolina eyaletine bağlı Gastonia şehrinde destekçileriyle bir araya geldi.

Konuşmasında Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklenen Trump, düzen karşıtı mesajlar verdi.

"SİYASETÇİ DEĞİLİM"

Tipik bir Washington siyasetçisi olmadığını ve ülkedeki düzene göre hareket etmediğini belirten ABD Başkanı, şunları söyledi:

"Tipik bir Washington siyasetçisi gibi konuşmuyorsam, bunun nedeni siyasetçi olmamamdır.

"WASHINGTON'IN KURALLARINA GÖRE OYNAMAM"

Her zaman Washington düzeninin kurallarına göre oynamıyorsam, bunun nedeni sizin için savaşmak üzere seçilmiş olmamdır."

Trump: Washington'ın kurallarına göre oynamam ViDEO



