Trump'tan eşi Melania'ya korona desteği

Eşi ile birlikte korona testi pozitif çıkan Donald Trump, Melania'yı etiketleyerek sosyal medya hesabından teselli verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Hope Hicks'in koronavirüse yakalanmasının ardından Trump çiftinin koronavirüs testleri de pozitif çıktı.

Hicks'in ardından eşiyle kendini karantinaya aldığını açıklayan Trump, Melania'yı da etiketleyerek Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu gece Melania ile koronavirüs testimiz pozitif çıktı. Karantinaya ve tedavi sürecine başlayacağız, bunu birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.

HICKS İLE AYNI UÇAKTA BULUNDU

Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı korona testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti.