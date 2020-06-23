Trump'tan ırkçılık heykellerini yıkanlara tehdit

ABD'de Başkan Donald Trump, George Floyd protestolarında kölecilik, ırkçılık ve sömürgecilikle bağlantılı tarihi kişiliklerin heykellerini yıkanları, tutuklatıp 10 yıl hapse atmakla tehdit etti.

ABD'de George Floyd protestoları kölecilik, ırkçılık, sömürgecilikle bağlantılı tarihi kişiliklerin heykellerinin yıkılması furyasını beraberinde getirirken, Başkan Donald Trump heykel yıkanları tutuklatıp 10 yıl hapse atmakla tehdit etti.

Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, silahsız siyah yurttaş George Floyd'un beyaz polis tarafından boğularak öldürülmesinin tetiklediği protestoların beraberinde getirdiği heykel yıkma furyasına yumruğunu gösterdi.

TRUMP, HEYKELLERE VERİLEN ZARAR İÇİN FEDERAL HÜKÜMETE YETKİ VERDİM DİYOR

Trump, "Gazi Anıtı Koruma Yasası ya da bununla ilgili benzer yasalara göre 10 yıla kadar hapis cezası istenen anıt, heykel ya da bu tür federal mülkiyeti yıkanların yakalanması için federal hükümete yetki verdim." diye tweet'ledi.

​Trump'ın sert çıkışı, 1830'larda 60 bin yerli Amerikalının topraklarından sürüldüğü ve binlercesinin öldüğü Gözyaşı Yolu denen tehcirin emrini veren dönemin başkanı Andrew Jackson'ın başkent Washington DC'deki heykelinin yıkılmaya çalışılmasının ardından geldi.

EYLEMCİLER, JACKSON HEYKELİNİ YIKMAYI BAŞARAMAMIŞTI

Daha önce Trump, o dönemin popülisti Jackson'ın esin kaynağı ve kahramanı olduğunu, onda kendi yansımasını gördüğünü söylemişti.

Dün polisin sert şekilde müdahale ettiği eylemciler, zincire vurmalarına rağmen Jackson heykelini yıkmayı başaramamıştı.