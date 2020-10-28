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    Trump'tan kocalarınızı işe geri döndüreceğim vaadi

    Michigan'da taraftarlarıyla bir araya gelen ABD Başkanı Trump, salgın nedeniyle işlerini kaybeden erkeklerin yeniden işe döneceğini vadetti.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 17:03
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 17:25
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    Trump'tan kocalarınızı işe geri döndüreceğim vaadi

    ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 3 Kasım seçimlerine sayılı günler kala mitinglerini hızlandırdı.

    Michigan eyaletinde destekçileriyle buluşan Trump, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarına seslendi.

    "KOCALARINIZI İŞE GERİ GETİRECEĞİZ"

    Trump, mitingde kadınlara seslenerek, "Kocalarınızı da alıyorum. İşe geri dönmek istiyorlar, değil m? Kocalarınızı işe geri getireceğiz." dedi.

    "Herkes bunu istiyor" diyen ABD Başkanı, tedavinin asla sorunun kendisinden daha kötü olamayacağını söyledi.

    Trump: Kocalarınızı işe geri döndüreceğim ViDEO

    "KADINLAR DA ÇALIŞIYOR" YORUMU

    Bazı sosyal medya kullanıcıları, Donald Trump'ın sözlerine "Kadınlar da meslek sahibi." diyerek karşılık verdi.

    Trump, seçimlerde kadınların tercihlerini kendisinden yana kullanacağını savunarak, "Muhteşem iş çıkaracağız. Kadınları seviyorum ve buna engel olamıyorum. Onlar en iyisi. Onları erkeklerden çok seviyorum." diye konuştu.

    Trump tan kocalarınızı işe geri döndüreceğim vaadi #1

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