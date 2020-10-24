Trump'tan Netanyahu'ya: Sudan anlaşmasını uykucu Joe yapabilir miydi

ABD Başkanı Trump, Hartum ile Tel Aviv'in anlaşmaya vardığını belirtti. Daha sonra Netanyahu'yu arayan Trump, Biden'ın böyle bir anlaşmaya imza atıp atamayacağını sordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İsrail ile Sudan'ın ilişkileri normalleştirme kararı aldığını duyurdu.

Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in ardından Tel Aviv ile anlaşan üçüncü ülke oldu.

Trump, gelecek aylarda Suudi Arabistan'ın da İsrail ile anlaşmasını beklediğini söyledi.

SUDAN ANLAŞMASI ÜZERİNDEN BIDEN'A YÜKLENDİ

Ardından Oval Ofis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayan Donald Trump, başkanlık yarışındaki Demokrat rakibi Joe Biden'ın böyle bir anlaşma yapıp yapamayacağını sordu.

Trump'tan Netanyahu'ya: Bu anlaşmayı uykucu Joe yapabilir miydi ViDEO

"UYKUCU JOE, BÖYLE BİR ANLAŞMA YAPABİLİR MİYDİ"

ABD Başkanı, "Bibi, sence bu anlaşmayı uykucu Joe (Biden) yapabilir miydi? Bu anlaşmayı yapar mıydı? Nedense ben öyle düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"YAPTIKLARINIZI TAKDİR EDİYORUZ"

Netanyahu ise "Amerika'da kim olursa olsun barış için yaptığı yardıma minnettarız ve sizin yaptıklarınızı çok takdir ediyoruz." karşılığını verdi.