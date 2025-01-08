Trump'tan Panama Kanalı ve Grönland için asker iması

AA

Donald Trump'ın şu sıralar gündemi, Panama Kanalı ile Grönland...

Şu sıralar yeniden Amerika'da başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, Florida'daki yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında son dönemde tartışmalara neden olan Panama Kanalı ile ilgili sözlerini bir kez daha gündeme taşıdı.

"ASKER KULLANMAYACAĞIM KONUSUNDA GÜVENCE VEREMEM"

Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanmayacağı konusunda taahhütte bulunup bulunmayacağıyla ilgili soruya Trump, "Hayır, bu ikisi hakkında (asker kullanmayacağım konusunda) size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Panama Kanalı'nın, ABD ordusu için inşa edildiğini ancak kanalın bugün Çin tarafından işletildiğini savunan Trump, "Panama Kanalı ülkemiz için hayati önem taşıyor. Biz, Panama Kanalı'nı Panama'ya verdik ancak bugün Çin tarafından işletiliyor. Biz bunu Çin'e vermedik." diye konuştu.

"RUSYA-UKRAYNA ANLAŞMASINI BIDEN BOZDU"

Öte yandan Trump, başlangıç dönemine göre Rusya-Ukrayna savaşının çok daha karmaşık bir durumda olduğunu vurgulayarak, bu sorunun çözümü için taraflarla hızlı şekilde müzakere edeceğini yineledi.

Trump, kendisinin başkan olması halinde Rusya'nın Ukrayna'ya hiç saldırmayacağını çünkü bunu önleyecek görüşmeleri yaparak olası bir savaşı önleyebileceğini ima etti.

Ukrayna'nın NATO'ya dahil olabileceğini söylediğinde Biden yönetiminin büyük bir hata yaptığını savunan Trump, akabinde Moskova ile Kiev arasındaki müzakereler konusunda da ciddi hatalar yapıldığını belirtti.

Savaşın başlangıç noktasında Rusya ile Ukrayna'nın anlaştığını ancak bu anlaşmanın Biden yönetimi tarafından bozulduğunu ileri süren Trump, şunları kaydetti:

"Aslında bir anlaşma yaptıklarını ve Biden'ın anlaşmayı bozduğunu düşünüyorum. Ukrayna ve diğer taraflar için tatmin edici olabilecek bir anlaşma vardı ancak Biden, 'Hayır, (Ukrayna'ya) NATO'ya katılabilmelisin' dedi."

Ukrayna ve Rusya'da binlerce askerin öldürüldüğünü ve çok sayıda kentin yerle bir edildiğini vurgulayan Trump, önceki dönemlere göre şu anda bir çözüme ulaşmanın daha karmaşık olduğunu dile getirdi.