Trump'tan Twitter'a kapatma tehdidi

ABD Başkanı Trump, paylaşımına doğrulama etiketi ekleyen Twitter'ı kapatmakla tehdit etti.

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini eklemeye başladı.

Sosyal medya şirketi etiketi ABD Başkanı Donald Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uygulamıştı.

Olayın ardından Trump "Twitter, ifade özgürlüğünü tamamen kısıtlıyor ve başkan olarak ben buna izin vermem." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"DÜZENLEYECEĞİZ VEYA KAPATACAĞIZ"

Twitter tarafından ilk kez bir ülke liderinin mesajlarına teyit uyarısı konulmasına tepki gösteren Trump, Twitter'ı kapatmakla tehdit etti.

Trump, Twitter'a tepki göstererek Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyetçiler Sosyal Medya Platformlarının muhafazakâr sesleri tamamen susturduğunu hissediyor. Bunun bir kez daha olmasına izin vermemek adına onları güçlü bir şekilde düzenleyeceğiz veya kapatacağız.

Ne yapmaya çalıştıklarını ve başaramadıklarını 2016'da gördük. Bunun daha sofistike bir versiyonunun gerçekleşmesine izin veremeyiz. Tıpkı geniş çapta posta yoluyla verilecek oyların ülkemizde gerçekleşmesine izin veremeyeceğimiz gibi. Posta yoluyla oylama her türlü hile, düzenbazlık ve hırsızlık için uygun olacak. En çok hile yapan kazanır. Sosyal medya, sen de aynı şekilde. Kendini toparla, şimdi!" ifadelerini kullandı.