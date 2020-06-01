Trump'tan valilere 'daha sert olun' talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, valilere seslenerek George Floyd protestolarına karşı daha sert tepki vermelerini istedi.

ABD'de George Floyd isimli bir siyahi vatandaşın, polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar gittikçe büyüyor.

ABD Başkanı Donald Trump da, salıdan bu yana devam eden Floyd gösterileri ve yaşanan şiddet olaylarına ilişkin eyalet valileri ile telekonferans görüşmesi yaptı.

TRUMP, VALİLERİ ZAYIF DAVRANMAKLA SUÇLADI

Basına sızdırılan bu görüşmede Trump'ın valilerİ "Zayıf davranmakla" suçlayarak, "Olaylarda baskın taraf siz olmalısınız, olmuyorsanız da vaktinizi boşa harcıyorsunuz demektir." sözleriyle yüklendiği görüldü.

Göstericiler konusunda valilerin çok daha sert adımlar atması gerektiğini söyleyen Trump, "Bunlar bir hareket, şimdi olanları durdurmazsanız daha da kötü yerlere gider." şeklinde konuştu.

"İNSANLARI TUTUKLAMALISINIZ, 10 YIL HAPSE ATMALISINIZ"

Trump konuşmasında ayrıca, "İnsanları tutuklamalısınız, hareketlerini takip etmelisiniz, 10 yıl hapse atmalısınız. Böyle yaparsanız, bu tarz bir durumu bir daha yaşamazsınız." ifadelerine yer verdi.