Trump'tan yaşlılara ücretsiz aşı vaadi

ABD Başkanı Donald Trump, yaşlılara koronavirüs aşısını ücretsiz sunmayı planladıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Fort Myers'te seçmenlere hitap ederek, koronavirüs aşısını hızlı bir şekilde tedarik etmeye yönelik çabasını sürdürdüğünü ve kamu ve özel sektörün aşıyı yaşlı yurttaşlara ücretsiz olarak sunma amacıyla ortaklığa gittiğini belirtti.

HUZUREVLERİNE ÜCRETSİZ AŞI

Trump, yaptığı açıklamada yönetiminin, bu amaçla CVS ve Walgreens şirketleriyle ortaklık kurduğunu ve aşıların ücretsiz olarak kullanılmak üzere huzurevlerine dağıtılacağını kaydetti.

"YIL SONUNA KADAR 100 MİLYON DOZ AŞI" SÖZÜ

Ülkede 218 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgına, yönetimi tarafından verilen yanıtın doğru olduğunu savunan Trump, yıl sonu ya da daha erken bir tarihte 100 milyon doz aşı tedarik etme taahhüdü verdi.

"FEDAKARLIĞINIZ BOŞUNA DEĞİLDİ"

"ABD'deki 54 milyon yaşlının Çin virüsünün en ağır yükünü taşıdığının farkındayım" diyen Trump, "Birçok yaşlı Amerikalı aylarca tecrite katlandı; düğünler, doğum günleri, mezuniyetler, kilise ve aile toplantılarını kaçırdı" ifadelerini kullandı.

Trump, "Bugün Amerika'nın yaşlılarına mesajım iyimserlik, güven ve umuttur. Fedakarlığınız boşuna değildi. Tünelin sonundaki ışığa yaklaştık" diye kaydetti.