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    TSK İdlib'e zırhlı araç gönderdi

    İdlib’deki askeri birliklere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından zırhlı araç takviyesi yapıldı
    • İHA
    • 22.02.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 17:44
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    TSK İdlib'e zırhlı araç gönderdi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) tarafından İdlib'deki askeri birliklere, 27 Şubat’ta İdlib’de gerçekleştirilen menfur saldırıyı müteakip başlatılan ve başarıyla sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı, kirpi ve unimog sevkiyatı yapıldı.

    TSK İdlib'e zırhlı araç gönderdi VİDEO

    KAMERALARA YANSIDI

    Konvoyun, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden geçtiği gözlendi, Cilvegözü Sınır Kapısından İdlib'e giden zırhlı araçların gidiş anları kameralara yansıdı.

    TSK İdlib e zırhlı araç gönderdi #1

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