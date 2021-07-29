Tunus Başbakanı Meşişi, istifa etmesi için darbedildi iddiası

Tunus Başbakanı Meşişi, istifa etmesi için darbedildi iddiası

47 yaşındaki Meşişi'nin, görevini bırakması için fiziksel şiddete maruz kaldığı öne sürüldü.

Tunus'ta görevinden azledilen Başbakan Hişam el Meşişi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere merkezli yayın yapan Middle East Eye internet sitesinin haberine göre, Meşişi'ye yakın bir kaynak, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan'ı azletme ve Meclisin tüm yetkilerini dondurma kararından önce Kartaca Sarayı'nda yaşananlar hakkında konuştu.

"FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALDI"

Haber kaynağının aktardığı bilgilere göre 47 yaşındaki Meşişi, görevinden ayrılması için fiziksel şiddete maruz kaldı ve bunun neticesinde yüzünde darp izleri oluştu.

Darbe girişiminden sonra Meşişi'nin, kameralar veya kamuoyu karşısına çıkmamasının arkasındaki nedenin de yüzündeki darp izleri olduğu belirtildi.

"İSTİFAYA ZORLANDI, KABUL ETMEYİNCE..."

Söz konusu kaynak, Başbakan Meşişi'ye saldırı planında Saray'ın koruma görevlileri değil, ordunun yer aldığını aktarırken, Başbakan'ın istifaya zorlandığını kabul etmeyince darbedilmeye başlandığını iddia etti.

Ayrıca darbe girişiminden önce Cumhurbaşkanı Said'in yanında, operasyonun gerçekleştirilme şekli hakkında danışmanlık yapan Mısırlı güvenlik yetkililerinin de bulunduğu aktarıldı.

DARBE HAZIRLIĞI İDDİALARI DOĞRU ÇIKTI

Mısırlı yetkililerin, Meşişi olayında nasıl bir rol oynadıklarının ise netleşmediği kaydedildi. Söz konusu internet sitesi, 24 Mayıs'ta elde ettiği bazı belgelerle yayınladığı haberinde, Tunus'ta bir darbe hazırlığının yapıldığını duyurmuştu.

Haberde, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanları tarafından "Başbakan ve Meclis Başkanı'nın alıkonularak, Anayasa çerçevesinde Said'in yönetime tek başına el koymasını içeren bir darbe planı hazırlandığı" ileri sürülmüştü.

TUNUS'TA YAŞANANLARIN PERDE ARKASI

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

"YASAL DAYANAĞI YOK, DARBE GİRİŞİMİ"

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti. Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı. Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların Anayasa'ya uygun olduğunu ve bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.