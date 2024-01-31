Tunus'ta 2015'te ilan edilen OHAL, 2024 sonuna kadar uzatıldı Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na 2015'te düzenlenen saldırının ardından uygulanmaya başlanan OHAL, 2024 yılı sonuna kadar uzatıldı.

AA & Ensonhaber

Tunus'un başkentinde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü halin (OHAL) sonraki süreçte defalarca kez uzatılmasına karar verilmişti.

OHAL, 2024 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre 2015'te uygulanmaya başlayan OHAL, 31 Ocak 2024’ten başlayarak 31 Aralık 2024’e kadar uzatıldı.

Olağanüstü yetkiler

OHAL, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı, mahkeme izni olmaksızın arama emri ve basını denetleme gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.