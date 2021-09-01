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    Tunus'ta, Cezayir'e kaçtığı söylenen parti başkanına arama kararı çıkarıldı

    Kaçtıkları söylenen Nebil el-Karvi ve kardeşi Gazi el-Karvi hakkında Tunus yargısı arama emri çıkardı.
    • AA
    • 01.09.2021 - 05:08
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 05:21
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    Tunus'ta, Cezayir'e kaçtığı söylenen parti başkanına arama kararı çıkarıldı

    Geçtiğimiz haftalarda Tunus Cumhurbaşkanı'nın, hükümeti feshetmesi ülkede kaos oluşmasına neden olmuştu. Karışıklığın devam ettiği Tunus'ta yeni bir karar alındı.

    Ülkenin batısındaki Kasrin vilayetinde İlk Derece Mahkemesi Başsavcılığı, Nebil el-Karvi ve kardeşi Gazi el-Karvi'nin kanunlara aykırı olarak sınırı geçmeleri sebebiyle arandıklarına ilişkin tutanak hazırladı.

    Mahkeme resmi sözcüsü Riyad el-Neveyvi, bölgede Tunus sınırından Cezayir topraklarına insanların gizlice kaçmasına yardımı olan iki kişinin yakalanması üzerine tutanağın hazırlandığını söyledi.

    Tunus ta, Cezayir e kaçtığı söylenen parti başkanına arama kararı çıkarıldı #1

    SINIRI GİZLİCE GEÇTİKLERİ ORTAYA ATILMIŞTI

    Neveyvi, sınırdan hukuk dışı geçişlerin bir şebeke üzerinden yürütüldüğü gerekçesiyle yakalanan kişilerle ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.
    Pazar günü, Tunus'ta yerel medya organlarında, Karvi kardeşlerin sınırı gizlice geçtikten sonra Cezayir'in Tibse kentinde gözaltına alındıklarına ilişkin haberler geçilmişti.

    Nebil el-Karvi, Ağustos 2019'da hakkındaki mali yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmış, ardından yargılanması sürerken serbest bırakılmıştı.

    Tunus ta, Cezayir e kaçtığı söylenen parti başkanına arama kararı çıkarıldı #2

    YOLSUZLUK SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

    Geleneksel siyasetin dışından gelen nüfuzlu medya patronu olan ve 2019 yılında kurduğu partisiyle Tunus'ta siyasete hızlı bir giriş yapan Nebil el-Karvi, Ağustos 2019'da "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alınmış, yaklaşık 2 ay sonra serbest bırakılmıştı. Tunus'un Kalbi Partisi'nin lideri 24 Aralık 2020'da aynı suçlamayla hapse mahkum edilmişti.

    Karvi, tutukluk halini protesto için başlattığı açlık grevi sonrasında sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 8 Haziran'da hastaneye kaldırılmıştı.

    Karvi'nin başkanlığını yaptığı Tunus'un Kalbi Partisi, 6 Ekim'de gerçekleşen genel seçimde 217 sandalyeli parlamentoda 38 milletvekili ile ikinci sırada gelmişti.

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