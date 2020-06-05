Tunus'ta da normalleşme başladı

Tunus'ta koronavirüs önlemleri kapsamında kafeler turistik yerler ve ibadete kapatılan camiler açıldı.

Koronavirüs salgınını hafif kayıplarla geçiren Tunus'ta normalleşme adımları birer birer hayata geçiriliyor.

AYLAR SONRA CAMİDE İLK NAMAZ

Başkentin kuzeyindeki Kartaca semtindeki El-Ağa Camisi'ne aylar sonra gelen Tunuslular, yetkililerin belirlediği önlemlere uyarak namaz kıldı.

Kurallar uyarınca maske takan ve kendi seccadelerini getiren Tunuslular, sabah saatlerine kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle uzun bir aranın ardından camideki ilk namazlarını öğle vaktinde eda etti.

CAMİLER, 13 MART'TAN BERİ KAPALIYDI

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, 13 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu.

ÖNLEMLER, KADEMELİ OLARAK HAFİFLETİLECEK

Koronavirüs tedbirlerinin kademeli olarak hafifletilmesi konusunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyük Projelerden Sorumlu Devlet Bakanı Lebna el-Ceribi de "Yarından itibaren alınan tedbirlere uyulması kaydıyla ibadethaneler, kafeler ve turistik yerler tekrar açılacak." dedi.

Ceribi, toplu etkinliklerin yapıldığı salonların da aşamalı olarak açılacağını ve 14 Haziran'a kadar söz konusu mekanların yaklaşık yüzde 50'sinin açılmış olacağını ifade etti.

Normalleşme adımları kapsamında şehirlerarası seyahat için izin belgesi alma şartının da kaldırılacağına işaret eden Ceribi, 8 Haziran'dan itibaren seyircisiz spor müsabakalarının yapılabileceğini, 27 Haziran'dan sonra da ülkenin kara ve deniz sınırlarının açılacağını söyledi.

Ceribi, yurt dışında olup da tahliye edilmek isteyen Tunus vatandaşları için uçuşların yarın başlayacağını 14 Haziran'a kadar devam edeceğini, öğrenciler, kaldıkları ülkede ikamet etmeyenler ile işini kaybedenlere tahliye önceliği tanınacağını aktardı.

TUNUS'TA KORONAVİRÜS VAKALARI

Resmi verilere göre, Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 49'a ulaşırken, vaka sayısı 1087 olarak açıklandı.