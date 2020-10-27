Turizmin düzelmesi 18 ayı bulacak

Koronavirüs nedeniyle etkilenen turizm sektörünün düzelmesinin, 2022 yılını bulabileceği öngörülüyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle, birçok sektör etkilendi. Bu sektörlerin başında ise turizm geliyor. Ülkelere ciddi ekonomik katkılar sağlayan turizm sektörünün, eski halini alması da hemen gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı Gloria Guevara, koronavirüs pandemisi nedeniyle darbe alan küresel turizm sektörünün toparlanmasının 2022 yılını bulabileceğini söyledi.

Bununla birilikte Guavera, kısa sürede toparlanmanın uluslararası işbirliklerine bağlı olduğunu belirtti.

"18 AY İÇİNDE TOPARLANABİLİRİZ"

Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’da düzenlenen Future Hospitality Zirvesi’ne videokonfreansla bağlanan Guevara, “18 ay içinde toparlanabiliriz. Ancak bu süre uluslararası düzeydeki işbirliğine bağlı olarak değişebilir. Bazı ülkeler pandemi esnasında kısıtlamalar uygulayarak iyi bir karar verdi, ancak turizm işletmelerini yeniden açma konusunda bir planları yok. Seyahat tek yönlü gerçekleşmez, birçok sektörün bir arada çalışmasıyla mümkün olur” ifadelerini kullandı.

Guevara, “Bizim görevimiz, turizmin faaliyetlerinin yeniden başlayabilmesi için şirketler arasındaki ilişkileri inşa etmek ve ülkelere yardım etmek” dedi.

Bununla birlikte, Guavera İngiltere’nin başkenti Londra’dan Dubai ve New York uçuşlarını başlatmak için çeşitli görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.





"AŞININ BULUNMASI HAYATİ BİR ROL OYNUYOR"

Kuruluş, turizmin 2022 itibariyle normale dönmemesi durumunda 100 milyon kişinin işsiz kalabileceği konusunda uyardı. Guevara, koronavirüs aşısının bulunmasının bu hususta hayati bir rol oynadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı.

“Yıl sonunda bir aşının bulunacağına inanıyoruz, ancak aşının dağıtımının nasıl gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Bu yüzden işbirliğinin önemini tekrarlamak istiyorum. Sektörün geleceği için ihtiyacı olan herkesin aşıya ulaşabildiğinden emin olmamız gerekiyor.”