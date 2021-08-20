Türk askeri, Kabil'de annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı

Ülkeyi terk etmek isteyenlerin akın ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda çıkan kargaşada annesinden ayrı düşen iki aylık bebekle Türk askeri ilgilendi.

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyen Afganistanlıların, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı çevresindeki umutlu bekleyişi sürüyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, geceyi havalimanı kontrol noktasında geçirerek tahliye işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

TÜRK ASKERİNDEN YARDIM ELİ

Kontrol kapılarında bekleyen binlerce kişi zor şartlarda ülkeden tahliye edilmeyi beklerken havalimanında görevli Türk güvenlik güçleri, ihtiyacı olanlara yardım elini uzatarak dünyaya örnek oluyor. Bekleyişlerini sürdürenlere su ve yiyecek dağıtan Türk askeri, tahliye işlemleriyle de ilgileniyor.

ANNESİZ KALAN 2 AYLIK BEBEĞE SAHİP ÇIKTILAR

Havalimanı çevresinde yaşanan karışıklıkta Farista Rahmani, iki aylık bebeği Hadiya Rahmani ve eşi Ali Musa Rahmani'den ayrı düştü. Ali Musa Rahmani uzun süre aradığı eşini bulamadı. Bebeğin eşyaları da annede kaldığından çaresizlik içinde bekleyen babaya, askeri hat içerisindeki kuzey kapısında Türk askeri yardım etti.

KARNINI DOYURUP BABASINA TESLİM ETTİLER

Baba ve bebeği güvenli bölgeye getiren Türk askeri, bebeğin altını temizleyerek mama ile karnını doyurdu. Bebek daha sonra babasına teslim edildi.

ABD ASKERLERİNDEN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Öte yandan ülkeyi terk edemeyen aileler ise çaresizce çocuklarından feragat ediyor.

Havaalanında tahliye izdihamının neden olduğu kalabalıkta bekleyen aileler, çocuklarını elden ele taşıyarak kurtulabilmeleri için tahliye operasyonu yürüten ABD askerlerine emanet etti. Askerlerin bebekleri yanlış bir şekilde tutarak kaldırdığı o anlar çevredekiler tarafından kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Birçok kullanıcı dikkat çeken o görüntülere tepki gösterdi.

Ortaya çıkan görüntüler ile sivillerin yaşadığı acı ve çaresiz durum bir kez daha gözler önüne serildi.

Kabil'de çaresiz aileler çocuklarını ABD askerlerine teslim ediyor