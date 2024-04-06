Kosova'da görevli Mehmetçik, ülke sakinleri için Kadir Gecesi dolayısıyla iftar programı düzenledi.
NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nın Prizren'deki programı, yaklaşık 300 Kosovalıyı buluşturdu.
Prizren'in Şadırvan Meydanı'ndaki iftar programına, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel ve çok sayıda davetli katıldı.
Mehmetçik'le iftarda buluştular
Türk Temsil Heyet Başkanı Karamürsel, programda yaptığı kısa konuşmanın ardından davetlilerin Kadir Gecesi'ni kutladı.
Mehmetçik ve iftar programına katılan yaklaşık 300 Kosovalı, akşam ezanının okunmasıyla dua edip orucunu açtı.
Kosova'da iftar sofraları kuruldu
Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Ramazan boyunca Kosova'nın farklı kentlerinde iftar sofraları kurarak ve pide dağıtarak Kosovalıların yanında oldu.
KFOR'un komutası Türkiye'de
Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devralmıştı.
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