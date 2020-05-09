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- Türk askerinden Suriyeli çocuklara çikolata sürprizi
Türk askerinden Suriyeli çocuklara çikolata sürprizi
Tel Abyad’da devriye görevinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı askerler, yolda bulunan çocuklara çikolata ikram etti.
- İHA
- 09.05.2020 - 08:53
Suriye’de devriye görevi icra eden Türk askeri Suriyeli çocuklara çikolata sürprizi yaptı.
Tel Abyad'da Türk askerini görünce sevinen çocukların askerlere doğru sevinçle koştuğu görülürken, askerler bu sevgi gösterisine kayıtsız kalmadı.
ÇOCUKLARA ÇİKOLATA VERDİLER
Askerler, ellerinde bulunan çikolataları çocuklara dağıttı.
Türk askerinden Suriyeli çocuklara çikolata sürprizi VİDEO