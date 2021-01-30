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Türk askerleri Azerbaycan’da
- İHA
- 30.01.2021 - 12:02
Ağdam kentindeki Türk-Rus Ortak Gözetim Merkezi'nde görev alacak Türk askerleri Azerbaycan’a ulaştı.
Dağlık Karabağ’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz kasım ayı başında varılan ateşkes anlaşmasının ardından 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında Türk-Rus Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştı.
ORTAK MERKEZ FAALİYETE BAŞLIYOR
Anlaşmanın imzalanmasından bu yana Türk ve Rus heyetleri, merkezin kurulumu için ortak çalışma yürüttü.
Kurulum çalışmalarının tamamlandığı Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez, bugünden itibaren faaliyete başlayacak.
Türk askerleri Azerbaycan’da ViDEO
1 GENERAL, 38 PERSONEL
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, merkezde görev yapacak Türk askerlerin ülkeye geldiğini duyurdu.
Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi’nde Türkiye'nin 1 generali ve 38 askeri personeli görev yapacak.