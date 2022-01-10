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- Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan gündemiyle toplanacak
Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan gündemiyle toplanacak
Toplantı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilecek.
- İHA
- 10.01.2022 - 14:13
- Güncelleme : 10.01.2022 - 14:51
Kazakistan'da ortaya çıkan şiddet görüntülerinin ardından Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), toplantı kararı aldı.
TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, Kazakistan’daki gelişmeleri ele almak üzere yarın olağanüstü toplanacak.
ÇAVUŞOĞLU BAŞKANLIĞINDA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Toplantının, dönem başkanı Türkiye'nin yaptığı çağrı üzerine gerçekleştirileceği belirtildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığındaki olağanüstü toplantı, video konferans yöntemiyle yapılacak.