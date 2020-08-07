Türk ekipleri, Beyrut Limanı arama faaliyetini sürdürüyor

AFAD ve UMKE, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Liman'nda arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

4 Ağustos'ta Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

ÖLÜ SAYISI ARTARKEN 5 BİNİN ÜZERİNDE YARALI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

TÜRKİYE, YARDIMA KOŞTU

Lübnan'da meydana gelen patlama felaketinin ardından arama faaliyetlerine Türkiye de destek verdi.

EKİPLER ARAMA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri, deprem etkisi yaratan patlamada büyük hasar gören Beyrut Limanı'ndaki arama çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD BAŞKANI, FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRDİ

Beyrut Limanı'ndaki Türk heyetine liderlik eden AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, bölgedeki faaliyetlerini değerlendirdi.

AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri olarak Beyrut Limanı'na intikal ettiklerini belirten Güllüoğlu, "Şu anda bizlere verilen alanlarda arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız." dedi.

KAYIP SAYISI NET DEĞİL

Güllüoğlu, patlamanın bölgede yol açtığı tahribatın geniş bir alanı etkilediğini hatırlatarak, "Kaç kişinin kayıp olduğu henüz net değil. Çalışılan her bölgede kayıplar aranıyor." diye konuştu.

İKİ ÜLKENİN SAĞLIK BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Arama kurtarma ekiplerinin sağlık çalışanlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Güllüoğlu, ayrıca Türkiye Sağlık Bakanlığı ile Lübnan Sağlık Bakanlığı arasındaki iş birliği çerçevesinde sağlık yardımlarını da beraberlerinde getirdiklerini ifade etti.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Güllüoğlu, koronavirüs salgını sürecinin devam ettiğine işaret ederek, bu bağlamda hem kendileri hem de bölgedeki diğer ekipler için kişisel koruyucu ekipmanları yanlarında bulundurduklarını kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SELAMINI DA GÖTÜRDÜLER

Dün Lübnan Başbakanı Hassan Diyab tarafından kabul edildiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanların selamlarını ilettiklerini belirten Güllüoğlu, Başbakan Diyab'ın beklentilerini dile getirdiğini ve kendilerinin de nasıl bir kapasite ile Beyrut'a geldiklerini anlattıklarını aktardı.

FAALİYETLER YARIN DA DEVAM EDECEK

Güllüoğlu, dün itibarıyla başlattıkları arama kurtarma faaliyetlerini yarın da sürdüreceklerini belirtirken, Beyrut'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

UMKE, SAĞLIK HİZMETİ SUNUYOR

UMKE ekibinde yer alan acil tıp uzman Dr. Şükrü Yılmaz da dün saha çalışmalarıyla faaliyetlerine başladıklarını kaydederek, "UMKE ekibi olarak burada bulunma amacımız, öncelikle arama tarama faaliyeti yapan personele sağlık hizmeti sunmaktır. Bunun yanı sıra bölgede bulunan basın mensupları ve güvenlik güçlerine sağlık hizmeti sunma görevini üstleniyoruz." dedi.

ACİL SERVİS KURULDU

Patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda acil servis kurduklarını aktaran Yılmaz, acil serviste sağlık hizmeti sunan farklı dallardaki uzman doktorların yanı sıra arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü noktalarda ise UMKE timlerinin görev yaptığını söyledi.