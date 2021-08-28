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    Türk F-16'ları Polonya semalarında

    Türk F-16'ları Polonya Havacılık Bayramı nedeniyle Polonya semalarında uçarken, Polonya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Türk F-16'larının uçuşu binlerce beğeni aldı.
    • İHA
    • 28.08.2021 - 19:44
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 19:56
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    Türk F-16'ları Polonya semalarında

    NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonu kapsamında Polonya'da bulunan Türk F-16 uçakları, 28 Ağustos Polonya Havacılık Bayramı dolayısıyla Polonya F-16'larıyla birlikte uçuş gerçekleştirdi.

    Türk F-16'larının uçuşunu Polonya Savunma Bakanlığı Twitter sayfasından yayınladı.

    BİNLERCE BEĞENİ ALDI

    Türk F-16'larının Polonya semalarında süzüldüğü yaklaşık iki dakikalık kayıt binlerce kişiden beğeni aldı.

    4 adet Türk F-16'sı NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonu kapsamında Polonya'nın Malbork kentindeki 22'nci Hava Taktik Üssü'nde Eylül ayına kadar görev yapacak.

    Türk F-16'ları Baltık Hava Polisliği kapsamında en son 2006 yılında Litvanya'da görev yapmıştı.

    Türk F-16'ları Polonya semalarında VİDEO

    Türk F-16 ları Polonya semalarında #1

    Türk F-16 ları Polonya semalarında #2

    Türk F-16 ları Polonya semalarında #3

    Türk F-16 ları Polonya semalarında #4

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