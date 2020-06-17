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    Türk heyeti Libya'ya gitti

    Türk heyeti, Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
    • AA
    • 17.06.2020 - 16:37
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    Türk heyeti Libya'ya gitti

    Türk heyeti, Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'ya giden isimler oldu.

    Heyet, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

     

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