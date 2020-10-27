Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev: Fransa bu talihsiz zihniyetten kurtulmalı

Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin Fransa'da resmi binalara yansıtılmasına tepki gösteren Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Fransız zihniyetini eleştirdi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Fransa'daki resmi binalara yansıtılan Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili açıklama yaptı.

Türk Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Baghdad Amreyev'in, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürler hakkında derin endişe duyduğu belirtildi.

Aynı zamanda Fransız yetkililerin ifade özgürlüğü kisvesi altında sarf ettiği sözlerin Fransa ve Müslüman toplumlar arasındaki köprüleri yıktığı değerlendirildi.

"FRANSA DAHA MANTIKLI BİR TUTUM TAKINMALI"

Amreyev, İslam ve terör arasında bağlantı kuran bu talihsiz zihniyetten kurtulunması, Fransa'da beraber yaşama kültürünü destekleyecek daha mantıklı bir tutum takınılması gerektiğini ifade etti.

"TOPLUMDA BARIŞ ORTAMINA KATKI SAĞLANMALI"

Tarih boyunca Türk devletlerinin çok kültürlülük ve barış içinde bir arada yaşama kültürüne ev sahipliği yaptığını belirten Amreyev, bu ülkelerde barışçıl bir şekilde var olan farklı dini ve etnik yapının barış içinde topluma katkı sağladığının altını çizdi.