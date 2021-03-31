Türk Konseyi Zirvesi sonuç bildirisi yayınlandı

Türkistan şehri, Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olarak ilan edildi. Çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden inşasında Azerbaycan ile dayanışma vurgulandı.

Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye canlı bağlantıyla katıldı.

Türk Konseyi Zirvesi'nin sonuç bildirisinde, Konsey'in Türk dünyasının değerlerinin ve çıkarlarının bölgesel ve uluslararası arenada daha fazla tanıtılmasındaki ve desteklenmesindeki rolünü artırma niyetleri teyit edildi.

"TÜRKİSTAN TÜRK DÜNYASININ MANEVİ BAŞKENTLERİNDEN BİRİ"

Ayrıca, Türkistan şehrinin Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olarak ilan edildiği ve Türk dünyasının diğer seçkin kadim şehirlerine de gelecekte rotasyon usulü temelinde benzer statünün verilebileceği konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Bildiride, çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden ihyası, inşası ve entegrasyonu çabalarında Azerbaycan Hükümeti ve halkıyla dayanışma vurgulandı.