Türk pasaportlarında Ayasofya'nın yer alması, Yunanistan'da yankılandı

Yeniden düzenlenen pasaport tasarımı görücüye çıktı. Pasaportun sayfalarında Ayasofya'nın bulunması, Yunan basınını rahatsız etti.

Türkiye'nin yerli üretim e-Pasaport'u tanıtıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte pasaportun orta sayfasında Ayasofya Camii'nin fotoğrafı yer alacak.

"Türkiye'nin en büyük meydan okuması"

Yunanistan basını, Ayasofya'nın pasaportlarda kendine yer bulacak olmasına geniş yer ayırdı.

Skai televizyonu, gelişmeyi, "Türkiye'nin en büyük meydan okuması: Ayasofya, pasaportlarda cami olarak yer alacak" şeklindeki başlıkla okurlarına aktardı.

"Tam ortasında Ayasofya Camii bulunuyor"

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili "Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk.

Dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olan yeni pasaportumuzun sayfaları, Topkapı Sarayı ile başlayıp, birinci Meclis Binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya Camii bulunuyor." ifadelerine dikkat çekildi.





"Türkiye'nin yeni pasaportları"

Haberinde Ayasofya fotoğrafını kullanan Kathimerini gazetesi de Ayasofya'nın, pasaportlarda cami olarak yer alacağını duyurdu.

"Türkiye'nin yeni pasaportları Ayasofya'yı bugünkü işleviyle yani cami olarak gösterecek." notuna yer verildi.

Pasaportlara ilişkin kararın, Ankara'nın bu konudaki kararlılığını gösterdiğinin altı çizildi.

Karar Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı

Ayasofya'nın iki yıl önce müzeden camiye çevrilmesine uluslararası toplumdan gelen tepkilerin, Türkiye'nin tutumunu değiştirmediği anımsatıldı.

"Ayasofya yeni Türk pasaportunda olacak" başlığını kullanan newsbeast.gr adlı internet sitesi, Ayasofya'nın yanı sıra diğer tarihi yapılara da yer verileceğini yazdı.





"Camiye dönüştürülen Ayasofya'nın görüntüsü yer alacak"

Aynı haberde, "Türkiye'de yeni pasaportların ağustos ayında çıkarılması bekleniyor. Belgenin sayfalarında iki yıl önce camiye dönüştürülen Ayasofya'nın görüntüsü yer alacak." ifadelerine yer verildi.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin, Atina yönetiminin yanı sıra uluslararası örgütlerin tepkisini çektiği kaydedildi.



