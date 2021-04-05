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    Türk SİHA’larının Dağlık Karabağ savaşında hedefleri vurma anları

    Türk SİHA’larının Dağlık Karabağ savaşında hedefleri vurma anları

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan’a ait askeri hedeflerin Bayraktar TB2 SİHA’ları ile vurulma anlarının görüntülerini paylaştı.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 17:33
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    Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da 44 gün süren ve Ermenistan’ın yenilgisi ile sonuçlanan savaştan sonra, Rusya’nın arabulucuğuyla iki ülke arasında Ermenistan’ın yenilgiyi kabul ettiği ve işgal ettiği topraklardan geri çekilmeyesine ilişkin anlaşma imzalanmıştı.

    BAKANLIK VURMA ANLARINI YAYINLADI

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Bayraktar TB2 SİHA’ları ve SU-25 savaş uçaklarının Ermenistan güçlerine ait askeri hedefleri vurma görüntülerini yayınladı.

    HEDEFLER NOKTA ATIŞIYLA YOK EDİLDİ

    Görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait hedeflerin nokta atışıyla yok edildiği görülüyor.

    Türk SİHA’larının Dağlık Karabağ savaşında hedefleri vurma anları

    Türk SİHA’larının Dağlık Karabağ savaşında hedefleri vurma anları #1

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