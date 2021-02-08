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Türkiye, 4 ülke ile terörle mücadele konferansı düzenleyecek

Türkiye, 4 ülke ile terörle mücadele konferansı düzenleyecek

Duma Başkanı Volodin, konferansla ilgili detayları paylaştı. Volodin, Moskova'da gerçekleştirilmesi planlanan program için yıl sonunu işaret etti.