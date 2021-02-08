- Haberler
- Dünya Haberleri
- Türkiye, 4 ülke ile terörle mücadele konferansı düzenleyecek
Türkiye, 4 ülke ile terörle mücadele konferansı düzenleyecek
- AA
- 08.02.2021 - 16:29
- Güncelleme : 08.02.2021 - 16:43
Türkiye, Rusya, Pakistan, Afganistan ve Çin, terörle mücadele konferansı düzenlemeyi kararlaştırdı.
Konuyla ilgili açıklamayı, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin yaptı.
Volodin, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Moskova'da bir araya geldi.
TERÖRLE MÜCADELE KONFERANSI MOSKOVA'DA YAPILACAK
Açıklamada Volodin'in, terörle mücadele konusunda Türkiye, Pakistan, Afganistan ve Çin parlamento başkanları seviyesinde konferans düzenleneceğini bildirerek, "Konferansın Moskova'da yılın sonunda düzenlenmesi planlanıyor. Terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ancak birlikte mücadele edilebilir." ifadesini kullandığı aktarıldı.
Vyaçeslav Volodin
"BU BİR TİCARET SAVAŞIDIR"
Volodin'in İranlı mevkidaşıyla görüşmesinde, Rusya-İran Parlamento Yüksek Düzey Komisyon Toplantısı'nın organize edilmesinin ele alındığının aktarıldığı açıklamada Volodin'in, ABD'nin Avrupa pazarında kendi gazını satmaya çalıştığına dikkati çektiği belirtildi.
Açıklamada Volodin'in "Bu bir ticaret savaşıdır." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedilerek, ülkelere çifte standart uygulanmaması gerektiğine dikkati çektiği aktarıldı.
HAMANEY'DEN PUTİN'E MEKTUP
İran Meclis Başkanı Galibaf'ın ise görüşmede, İran dini lideri Ali Hamaney'in mektubunu, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin aracılığıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiği bildirildi.