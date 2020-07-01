Türkiye, Almanya'ya güvenli turizmi anlatacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'yı ziyaret edecek.

Koronavirüs salgını sonrası turist akışını yeniden başlatmak isteyen Ankara, uluslararası temaslarnı yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Türkiye, her yaz mevsiminde Alman turistlerin uğrak noktası olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda söz konusu turistlerin ülkeye gelişini sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Almanya'ya gidecek.

TURİZME İKNA İÇİN ALMANYA ÇIKARMASI

Ersoy ve Çavuşoğlu, Türkiye’nin 2020 turizm sezonunda uygulamaya başladığı "Güvenli Turizm Sertifikasyonu"nu mevkidaşlarına anlatacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ersoy'un, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkelerle başlattığı diplomasi trafiğinin yeni durağı Almanya olacak. Ziyarette, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ve bakanlıkların üst düzey bürokratları da yer alacak.

GÜVENLİ TATİL HİZMETİ ANLATILACAK

Heyet, günübirlik gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, Almanya Federal Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Alman hükümetinin turizmden sorumlu yetkili ismi Thomas Bareiss ile görüşecek.

Türkiye'nin yerli ve yabancı ziyaretçilere sunduğu güvenli tatil hizmetinin anlatılacağı görüşmelerde, Almanya'nın hükümet yetkililerine, uygulamaya konulan sertifikasyon programı ile Türkiye'nin sağlık altyapısı anlatılacak.

TURİSTLERİN KARŞILAŞACAĞI TÜM SÜREÇLERİ AKTARACAKLAR

İki bakan, Türkiye'de havalimanlarından konaklama ve yeme içme tesislerine kadar ziyaretçilerin karşılaşacakları tüm süreçleri, turizm bölgelerindeki vaka sayıları ve uygulamaya konulan sağlık sigorta sistemini Alman mevkidaşlarına tüm detaylarıyla aktaracak.

Türkiye'de uygulanan tedavi süreçleriyle ilgili bilgilerin de verileceği ziyaretle, Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını bir an evvel kaldırması hedefleniyor.