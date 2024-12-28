Türkiye-Çad askeri iş birliği güçleniyor

Haber Merkezi

Afrika ülkeleri, tarihsel sömürgecilik etkilerinden sıyrılarak bağımsızlık yönünde önemli adımlar atıyor.

Özellikle Fransa'nın Afrika'daki etkisi giderek azalıyor.

Mali, Nijer ve Burkina Faso'dan çekilmek zorunda kalan Fransa, son olarak Senegal'in ülkedeki Fransız askerî üssünü kapatma kararı ve Çad'ın askerî iş birliğini sona erdirmesiyle bölgedeki stratejik ortaklarını birer birer kaybediyor.

AFRİKA'YA TÜRKİYE İMZASI

Fransa ile Çad arasındaki iş birliği anlaşmasının sona ermesinin ardından, Paris hükûmeti, Çad’daki Faya Askerî Üssünü tahliye etti.

Fransa’nın Çad’da konuşlu askerlerinin tahliyesine devam ederken 1000 Fransız askerinin çekilme süreci 31 Ocak’ta tamamlanacak.

Fransa’nın hâlihazırda Afrika’da Cibuti, Çad, Gabon, Fildişi Sahili ve Senegal’de kalıcı askerî üssü bulunuyor.

Fransa’nın en önemli üssü olarak değerlendirilen Cibuti’de 1.500, Çad’da 1.000, Fildişi Sahili’nde 600, Gabon ve Senegal’de 350 Fransız askeri görev yapıyor.

Fransa gibi ülkeler Afrika’dan çekilirken, Türkiye ise kıtada varlığını ve etkisini giderek artırıyor.

ANKARA’DAN ASKERİ DESTEK

Fransa ile ilişkilerini bitiren Çad ise yeni dönemde Türkiye ile ilişkilerini güçlendiriyor.

Türkiye, terörizm ile mücadele başta olmak üzere vatanlarını korumaları ve askerî kapasitelerini artırmaları için Çad’a özellikle son 5-6 yıldır ileri seviye eğitim ve silah satışı desteği veriyor.

İki ülke buna yönelik olarak geçtiğimiz yıllarda askerî ve savunma sanayii alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

Çad, Türkiye’den HÜRKUŞ-C hafif taarruz uçağı, AKSUNGUR SİHA, ANKA-S SİHA, MAM-L akıllı mühimmat ve CİRİT lazer güdümlü füzeler aldı.

2003 yılından bu yana Afrika kıtasında pek çok büyükelçilik açarak ve farklı alanlarda önemli anlaşmalar imzalayarak ilişkilerini güçlendiren Türkiye, Afrika ile iş birliğini stratejik bir öncelik olarak görüyor.

Şu anda Afrika'nın 44 farklı ülkesinde büyükelçilikleri bulunan Türkiye, diplomatik ilişkilerini derinleştirerek kıtadaki etkinliğini artırıyor.