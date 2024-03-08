Türkiye eğitti: 500 Somalili asker göreve başladı

AA

Somali'de askerler, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitim aldı.

500 asker için göreve başlama töreni düzenlendi. Törene, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da katıldı.

Mahmud, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Somali ordusuna desteğini övdü.

Cumhurbaşkanı Mahmud, "TURKSOM Askeri Eğitim Okulu, ülke silahlı kuvvetlerinin geleceğini inşa etmede ve iyileştirmede önemli bir rol oynuyor." dedi.

"Desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederiz"

Somali ordusunun en büyük düşmanının Eş-Şebab terör örgütü olduğunu vurgulayan Mahmud, şöyle konuştu:

Satın alınamaz ve değiştirilemez hediye, kendi canınızdır. Bu hediye, ülkeniz, halkınız, dininiz ve hükümetiniz için sunulacaktır. Somalili Kartal Birliği, özel olarak Türkiye'den gelen subay ve uzmanlarca eğitilen bir birlik.



Eğitimlerini ise başkent Mogadişu'da TURKSOM Askeri Eğitim Üssü ve Türkiye'de tamamlamışlardır. Desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederiz.